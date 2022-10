Cobolli Gigli: “Agnelli doveva parlare prima! Arrivabene non sa comunicare”

Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto negli studi di Pressing Lunedì su Italia 1, dove ha affrontato diversi temi relativi a squadra e società. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

LE PAROLE DI AGNELLI – “Secondo me poteva farlo prima. Se Agnelli quattro mesi avesse detto le cose che ha detto adesso, forse lo spogliatoio sarebbe stato più unito. Ora celebriamo Agnelli, e anche io sono assolutamente d’accordo con le sue parole, ma lo spogliatoio negli ultimi tempi era certamente in fermento e diviso. E forse, e parlo come tifoso, qualche dirigente non era molto favorevole ad Allegri. Era lì che Agnelli doveva intervenire e fare chiarezza. Ora, per carità, abbiamo vinto con il Torino, ora vedremo con l’Empoli”.

ESONERO DI ALLEGRI – “No, doveva solo dire le cose che ha detto qualche giorno fa, qualche mese fa. E doveva togliere tutta una serie di alibi tra i giocatori che forse pensavano che l’allenatore sarebbe stato cambiato. E anche tra qualche dirigente. Agnelli non è un presidente qualsiasi, è uno dei padroni della Juventus e quindi aveva tutta la possibilità di intervenire prima”.

SPOGLIATOIO – “Lo spogliatoio in quegli anni, 2006-2009, era un’altra cosa. C’erano dei giocatori come Buffon, Del Piero e Nedved che si sono sacrificati in Serie B e hanno tirato fuori la grinta, quella che manca alla Juve di quest’anno. Hanno tirato fuori la grinta e loro più Deschamps, che era un grande allenatore, hanno riportato la Juve in Serie A. Giocatori più mister, non i dirigenti. La situazione è molto diversa da questa”.

ARRIVABENE – “Non è un comunicatore, non è all’altezza di comunicare. Comunicare è una cosa e fare il dirigente è un’altra cosa. È un gestore di costi, deve gestire la struttura economica di una società che perde 254 milioni di euro. Il Presidente ha in mano le redini della Juventus e dev’essere lui la persona che si espone comunicando. Ha il nome della famiglia Agnelli e ha l’investitura del padrone della Juventus che è John Elkann. Agnelli ha detto le cose giuste ma in ritardo”.

BUONUSCITA AD ALLEGRI – “Non investirei soldi per la buonuscita ma farei come ha detto Andrea Agnelli e cioè lo terrei fino alla fine dell’anno e vedrei come andranno le cose. Confermerei con tutta la forza e l’autorevolezza del presidente la grande fiducia e la determinazione che si ha di andare avanti con Allegri”.