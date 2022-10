“Bilancio Juve? Ecco come fallisce un club”, annuncio choc

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Alessandro Giudice, analista economico del Corriere dello Sport, parlando della Juve.

Bilancio Juve, le ultime

“Una società fallisce quando non ha più cassa per pagare stipendi, debiti, fornitori e non resta altro che portare i libri in Tribunale. Questi club hanno avuto perdite importanti, alcuni stanno faticosamente raddrizzando il tiro, altri no, ma l’unica cosa che li tiene in piedi sono degli azionisti che fanno l’aumento di capitale. Le quattro società coinvolte Juve, Roma, Inter e Milan sono quattro casi completamente diversi”