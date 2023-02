Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 0-3 contro il Nantes, riportate da TMW.

Intervista Fagioli

Cosa è scattato in voi?

“Dovevamo farlo. 15 punti di penalizzazione è stata una sentenza che non c’entrava sul campo. Ci ha coinvolti ma è stata una motivazione in più per noi”.

Ne parlate nello spogliatoio dell’obiettivo Europa League?

“Pensiamo gara dopo gara anche se è un obiettivo per noi”.