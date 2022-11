Fagioli, il fratello: “Se è alla Juve è grazie alle mie botte”

Alessandro, fratello maggiore del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, all’inizio della chiacchierata con Tuttosport entra subito in tackle: «Se oggi è alla Juventus è anche grazie a tutte le botte che gli ho dato in campo».

Fagioli, parla il fratello

Dalla gara in Salento il mondo si è capovolto.

«La partita col Lecce ha dimostrato quanto talento sia in grado di mettere Nicolò a servizio della squadra. Il gol ci ha fatto scoppiare di gioia: io, mia madre e mio padre abbiamo seguito la gara in posti diversi. Ma quando ha segnato è stato un momento liberatorio. Noi da Nicolò alla vigilia sapevamo che avrebbe giocato dall’inizio, poi all’improvviso abbiamo visto Soulé titolare. Per cui quando è entrato e ha fatto gol la felicità è stata indescrivibile».

Via social lo ha esaltato anche Del Piero.

«Ricevere i suoi complimenti è stata un’emozione fortissima, anche solo ascoltare le sue parole per Nicolò ha rappresentato molto. Anche la telefonata del suo grande amico Alvaro Morata è stata bellissima».