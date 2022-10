Sentite Graziani: “Juve malata? Salvate Vlahovic”

Nel corso di SportMediaset XXL l’ex Torino Francesco Graziani ha commentato il momento della Juventus e di Dusan Vlahovic.

Intervista Graziani

“La Juve malata di questa prima parte di stagione mi sembra ancora sotto antibiotici, anche se qualche segnale positivo nelle ultime due partite si è visto. Di certo mi viene da fare un appello: salvate il soldato Vlahovic che, non so quali siano i motivi, secondo me sta rendendo ad un quarto di quelle che sono le sue potenzialità. Sono comunque certo che martedì non vedremo la Juve vista all’andata contro i portoghesi, anzi una squadra così brutta non credo la rivedremo più. Sarà una sfida molto complicata, ma sono fiducioso, penso che la squadra di Allegri possa vincere”