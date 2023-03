Intervista Grifo: “Juve? Ho sorriso al sorteggio, vi spiego”

Vincenzo Grifo, attaccante italiano del Friburgo avversario della Juventus in Europa League, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Grifo

«Juventus? Mi è venuto un sorriso largo così».

Allora conoscerà bene pure la Juve. Domanda secca: chi toglierebbe ad Allegri nella doppia sfida col Friburgo?

«Beh, dopo la partita contro il Nantes la risposta non può che essere una: Di Maria. La Juve ha tanti calciatori fortissimi, ma lui è un campione del Mondo, giocatore sensazionale. Non sarà facile fermarlo».

In Germania non c’è il Fideo, ma è pensiero di molti che si veda un calcio più piacevole rispetto alla Serie A: è d’accordo?

«Se parliamo di stile di gioco, sì. Qui è più offensivo. Per dire, anche squadre che lottano per salvarsi non rinunciano mai ad attaccare, neppure quando stanno vincendo. In Italia, invece, siamo maestri della tattica».