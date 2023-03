Che cosa è successo a Torino? Il Friburgo risponde

La redazione di TuttoJuve ha contattato l’esterno del Friburgo e prossimo avversario della Juventus in Europa League, Vincenzo Grifo, per parlare approfonditamente del match di domani.

Intervista Grifo Juventus

Che cosa è successo a Torino? Come mai non avete dimostrato quasi nulla del vostro potenziale offensivo?

“A Torino sapevamo della difficoltà della partita, l’Allianz poi ha spinto davvero tanto la Juve a far bene. E’ una squadra, poi, con tante qualità, volevamo evitare i loro contropiedi e la nostra intenzione era quella di non prendere tanti gol. Per noi è stato importante non riuscirci, il risultato è ancora in bilico e con un gol riporteremo il parziale sullo 0-0. Ce la metteremo tutta”