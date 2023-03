“La Juve si difenderà?” sentite la risposta dal Friburgo

La redazione di Tutto Juve ha contattato l’esterno del Friburgo e prossimo avversario della Juventus in Europa League, Vincenzo Grifo, per parlare approfonditamente del match di domani.

Intervista Grifo Juventus

La Juve giocherà una partita difensiva, o pensi che loro attaccheranno dal primo all’ultimo minuto?

“Sicuramente osserveranno l’andamento del match, per noi il loro atteggiamento offensivo potrebbe essere un vantaggio per via degli spazi che potrebbero concedere. Le squadre italiane sono tatticamente molto brave a difendere, poi la Juve è esperta e conosce questo tipo di incontri. Non dovremo aver paura di rischiare, specialmente davanti ai nostri supporters”