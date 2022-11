Intervista Hernanes: “Ho una cosa da dire su Allegri”

Hernanes, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui parla dell’allenatore Max Allegri.

Intervista Hernanes su Allegri

A proposito di Max, lei lo conosce bene: è stato giusto insistere con il suo progetto?

«Sì, non ho dubbi. La moda di mandare via l’allenatore quando le cose non vanno bene è sbagliata, non mi è mai piaciuta, soprattutto a stagione in corso. È importante invece avere un progetto e continuare a crederci, lavorando tutti insieme per uscire dalle difficoltà».