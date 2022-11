Mandzukic: “Vlahovic? Gli posso dire solo una cosa”

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di Dusan Vlahovic.

Intervista Mandzukic su Vlahovic

Quale consiglio darebbe a Vlahovic per il derby d’Italia?

«Non ne ha bisogno. L’unica cosa che posso dirgli, è come affrontavo io questi match: non pensavo a fare gol, ma a come vincere la partita. Ci sono tanti modi per aiutare squadra e il successo della Juve è l’unica cosa importante alla fine. Se corri, salti, vinci i duelli, se mostri la tua determinazione ai rivali, se prendi buone decisioni con la palla, se crei delle opportunità, se segui il piano di gioco dell’allenatore, tutto questo contribuisce alla vittoria. Che senso ha segnare una tripletta se poi si perde la partita? Vlahovic ha già dimostrato di essere un ottimo 9. Ora dipende da lui e dalla sua ambizione di voler diventare uno dei top al mondo»