Martorelli: “Juve? Con un nome il centrocampo è a posto”

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato anche di Juventus nel corso di un’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

Intervista Martorelli

“Di sicuro i bianconeri sono da considerarsi la delusione della stagione in Champions League, adesso serve una vittoria contro il Benfica, più per l’immagine e per il blasone che per sperare in un passaggio agli ottavi. A questo punto tanto vale conquistare la qualificazione in Europa League e cercare di trarre il massimo da quella competizione. Sul mercato non so quanto si muoverà la società a gennaio, di sicuro la difesa andrebbe rinforzata, ma di giocatori da Juve a disposizione ce ne sono pochi, poi va considerato il fatto che se dopo il Mondiale tutti i big tornano a disposizione la rosa sarà già di per sè rinforzata. Per fare un nome, con il rientro di Pogba ad esempio, il centrocampo sarebbe da considerarsi a posto”