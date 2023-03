Intervista Soule: “C’è una cosa che non si può raccontare”

L’attaccante argentino della Juventus Matias Soule è intervenuto ai microfoni di Sky dopo Juve-Sampdoria 4-2.

Intervista Soule

Il gol?

“Un’emozione incredibile, lo aspettavo da tanto, da quando ho segnato in amichevole. Non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere, è un’emozione che non si può raccontare. Ho avuto due occasioni, una con il sinistro e l’ho presa male, poi un’altra vicino al palo. Ero incazzato, lo dico con educazione, poi è venuto il gol, che era quasi gol di Dusan. Io ho fatto Under17, Under19 e poi Next Gen, è diverso dal punto di vista fisico, qua c’è un altro ritmo ma giochi già contro professionisti”