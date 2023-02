“Io leader della Juventus?”, Locatelli fa felice i tifosi

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Conferenza stampa Locatelli

E’ scattato l’obbligo di riscatto della Juventus. Sei pronto per essere il leader della Juventus del futuro?

“Si è già scattato, ma mi sono sentito un giocatore della Juventus fin dalla prima volta che ho firmato e da quando sono entrato all’Allianz Stadium. Quelle poi sono cose burocratiche che non competono a me. Per quanto riguarda la leadership non sono io a doverlo dire ma è la squadra a riconoscere questo. Io cerco di dare sempre il meglio di me, di avere sempre un atteggiamento positivo e in alcune cose cerco di essere da esempio. Abbiamo tanti leader in questa squadra, siamo una squadra molto unita e questo è importante”