“La Juve mi fa pena”, attacco vergognoso

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Berthold, ex calciatore di Roma a Bayern Monaco, attaccando la Juve.

Attacco vergognoso alla Juve

Cosa si pensa all’estero circa la questione Juve?

“Nel complesso il calcio italiano, politicamente parlando, ha perso tanto perché sono stato un mese in Qatar ed ho notato anche lì alcune differenze. Anche in quel paese si riuniscono membri importanti per discutere circa determinate tematiche. Non sarà agevole per l’Italia vincere la candidatura per ospitare l’Europeo 2032. La situazione della Juve mi fa pena, in un altro campionato si ripartirebbe dalla quinta divisione perché comanda la Lega. Questa è una netta differenza con la Serie A, perché vengono acquistati i diritti televisivi. Quest’ultimi e i soldi sono gestiti in modo errato nel calcio italiano, poiché non viene effettuata una distribuzione equilibrata nelle diverse categorie, anche quelle inferiori. E come si fa a sviluppare il calcio italiano se non sono poste delle fondamenta per la crescita futura dei giovani e dei differenti campionati?”