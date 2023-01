Oggi McKennie sarà in Inghilterra per le visite mediche e la firma con il Leeds. Ma in casa Juve si pensa anche al futuro di Rabiot. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rinnovo Rabiot in salita per due motivi

McKennie resterà a Leeds se il club dovesse mantenere la categoria e collezionare un certo numero di presenze (10) da qui a giugno. È la speranza della Juve, che vuole incassare i soldi della cessione definitiva dell’americano per poi ragionare sul futuro del centrocampo, verosimilmente orfano in estate anche di Rabiot. Il francese andrà a scadenza e, al momento, la strada per un rinnovo è decisamente in salita, vista pure l’incertezza sul futuro bianconero, tra guai giudiziari e penalizzazione in classifica.