Vlahovic e Pogba sì, Chiesa e Cuadrado no e De Sciglio titolare. Allegri ieri ha fatto la conta degli indisponibili. Sulla formazione non si è sbilanciato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juventus-Monza, chi gioca? Le scelte di Allegri

A destra, in assenza di Cuadrado e McKennie, possono giocare Soulé e De Sciglio, favorito per una maglia da titolare. Logico che non potrà avere i 90 minuti nelle gambe, ma evidentemente Allegri lo considera affidabile. A centrocampo Paredes favorito su Locatelli, in difesa chance per Gatti (con Alex Sandro in panchina) mentre in attacco dovrebbe esserci Kean e non Milik accanto a Di Maria.