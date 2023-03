“Sconto penalità alla Juve? Vi dico la mia”, sentite Jacobelli

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, parlando della Juve e del -15 in classifica.

Sconto penalità alla Juve? Le ultime

“Sconto di qualche punto per la Juve? Non ho sensazioni, l’esperienza mi ha insegnato che in materia di giustizia sportiva è bene aspettare il pronunciamento del collegio di garanzia, nessuno può fare alcuna previsione al momento. Sul campo, la Juve sta si sta battendo. Anche ieri, ha dimostrato che altro gioco è possibile anche grazie ai recuperi di alcuni calciatori. E’ bene continuare di questo passo, senza guardare ciò che accade fuori dal campo”