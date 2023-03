A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, parlando della Juve e della prossima stagione.

“La Juve non giocherà in Serie A”, attacco choc

“A Roma ormai siamo convinti che il campionato sia finito, il Napoli vincerà questa Serie A con 6-7 giornate di anticipo. Ci chiediamo solo se si festeggerà ad aprile o a maggio… Non solo il Napoli gioca un calcio pazzesco e stellare, ma le altre davvero non vanno. L’unica che sta un po’ in piedi è la Juventus, ma difficilmente giocherà in A il prossimo campionato se le cose vanno come devono andare…”