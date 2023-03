Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni è arrivato. Poco prima del derby cominciava anche un’altra partita, ben più delicata, per la Juve: quella che vede il club bianconero determinato a ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello Federale. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ricorso al Coni sul -15, la Juve gioca la cinquina

Una linea di difesa comune che consolida la convinzione di poter ottenere quanto richiesto. Facendo riferimento «all’estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini». Ma soprattutto per diverse altre motivazioni, riassumibili in quattro punti: l’inammissibilità della revocazione della sentenza di assoluzione per mancanza di fatti nuovi e decisivi; la violazione dei principi di contraddittorio e l’impossibilità di difendersi; l’indefinibilità del concetto di plusvalenza fittizia; la mancanza di motivazioni sulla quantificazione della pena applicata.