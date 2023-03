L’ex membro del collegio sindacale Juve Cristina Zoppo ha rilasciato alcune dichiarazioni rese ai pm nell’inchiesta legata ai conti della società bianconera.

L’ex membro del collegio sindacale Juve attacca il club

«Io attaccata e colpita, ma i bilanci non erano corretti. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile.Io in 20 anni di lavoro non ho mai visto una quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione. Essere d’accordo con la Consob implicava un bilancio che poteva portare a sanzioni grosse a livello sportivo, ma per me come sindaco se un bilancio non è corretto non è corretto»