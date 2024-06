Juve su Hummels, contratto in scadenza

Appena avrà smaltito la grande delusione per il k.o in finale di Champions League contro il Real Madrid con il suo Borussia Dortmund, Mats Hummels, difensore centrale classe 1988 della nazionale tedesca, tornerà a pensare al proprio futuro, visto che non rinnoverà il contratto in scadenza con i gialloneri.

Diverse fonti tedesche danno il giocatore sempre nel mirino della Juventus, che potrebbe pensare al forte centrale per regalarsi un profilo di grande esperienza in ottica Champions League e Mondiale per club. Hummels, dal canto suo, avrebbe intenzione di continuare a giocare in Europa, visto che ha recentemente rispedito al mittente offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti.

fonte: tuttojuve