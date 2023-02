Allegri annuncia una novità clamorosa su Pogba

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Pogba

Pogba sarà convocato?

“Sta meglio e domani è convocato. Non ha un minutaggio altissimo e se ci sarà bisogno può giocare”.

Cosa si aspetta da lui?

“Io parlo con Paul come con gli altri. Lui deve capire che c’è un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli e deve darci una mano”.