Quarto posto, a prescindere dal -15. La Juve non lo dice ma ci crede eccome: l’impresa di centrare la qualificazione alla prossima Champions League annullando grazie ai risultati il fardello della penalizzazione in classifica è certamente difficile ma non impossibile. Ne parla il Corriere dello Sport.

La Juve non lo dice ma crede all’impresa Champions

Ora la quarta posizione è distante 10 punti. La sagoma della Lazio è ben visibile all’orizzonte e, con quattordici giornate a disposizione e lo scontro diretto ancora da giocare (all’Olimpico) si può tentare l’aggancio.