Rinnovo Cuadrado, novità nei prossimi giorni

Il centrocampista colombiano della Juventus Juan Cuadrado potrebbe aver giocato la sua ultima sfida al Torino, come racconta il Corriere dello Sport.

Rinnovo Cuadrado Juve novità nei prossimi giorni

Il suo contratto scadrà infatti a fine stagione e, a meno di sorprese, non ci sarà il prolungamento, anche se potrebbe esserci un confronto nei prossimi giorni con l’entourage del giocatore. Juan, in ogni caso, è tornato protagonista dopo un periodo complicato a cavallo del Mondiale vissuto con un ginocchio in disordine e ha scelto l’occasione migliore.