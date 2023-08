VIDEO – Il gesto da applausi di Vlahovic

Il gesto da applausi di Vlahovic – Nel difficile match contro l’Udinese superato brillantemente per 3-0, è andato tutto per il meglio per gli uomini di Allegri,

Sembra una nuova Juve ritrovata nel gioco ma anche nello spirito di squadra. Infatti a molti è sfuggito un gesto di Dusan Vlahovic che dice tanto.

Il gesto da applausi di Vlahovic

Nei minuti finali di Udinese-Juventus l’attaccante Dusan Vlahovic, è stato ripreso dalle telecamere mentre sorreggeva la maglietta del suo compagno di squadra Pogba.

Un gesto apprezzabile, indice di come stia nascendo un nuovo gruppo che ha voglia di stupire, restando uniti nello spogliatoio.

