Pogba esalta i tifosi, la reazione allo stadio Juve

Il boato dello Stadium alla prima piroetta e al primo tiro in porta (respinto). Che notte, quella del derby, per Paul Pogba come racconta il Corriere dello Sport.

Pogba esalta i tifosi Juve

Il conto alla rovescia finalmente è terminato e il francese è riapparso per la prima volta dal suo ritorno in bianconero con un carico di entusiasmo davvero contagioso. E’ bastato che si alzasse dalla panchina per far esplodere i decibel dello stadio, d’altra parte lo aspettavano davvero tutti nell’universo juventino.