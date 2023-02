La Juve torna alla difesa a quattro? Sentite Allegri!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Il tridente può portare il ritorno alla difesa a quattro?

“La soluzione Chiesa-Di Maria-Vlahovic è una soluzione che avevo in mente già dall’inizio, siamo partiti per giocare così. Poi le vicissitudini del calcio, Pogba fuori, Di Maria un mese e mezzo dopo la prima partita, Chiesa che non rientra, portano a trovare un assetto diverso. I giocatori quando rientrano da tanti mesi da un infortunio, Chiesa fuori 10 mesi e Pogba adesso sono 6 mesi da luglio ma non gioca da aprile, si fa fatica, ci vuole un po’ di pazienza. La squadra deve comunque mantenere un equilibrio che nelle ultime partite nei gol presi non abbiamo avuto”.