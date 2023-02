La Spezia, il sindaco contro Kostic: attacco choc

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini ha commentato il momento dello Spezia Calcio e ha attaccato il centrocampista della Juventus Filip Kostic.

La Spezia, il sindaco contro Kostic: “Non può rispondere ai tifosi”

“I cori a Kostic mi hanno disgustato, perché è stata una giornata di festa. Ma un giocatore pagato milioni non può apostrofare la tifoseria avversaria. Il comportamento deve migliorare per tutti, servono più educazione e rispetto per il prossimo”