Lettera di Agnelli alla Juve: “Bisogna contenere i danni”

L’ex presidente Andrea Agnelli ha appena scritto una lettera a tutti i dipendenti della Juventus in cui rivendica i “risultati straordinari” tra i quali lo Stadium, i nove scudetti consecutivi tra gli uomini e i cinque di fila tra le donne.

Lettera Agnelli Juve

Parla anche delle finali Champions di Berlino e Cardiff (“i nostri grandi rimpianti”, li definisce), per poi osservare: “Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni: stiamo affrontando un momento delicato societariamente e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita”