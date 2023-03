Nell’audizione di Maurizio Lombardo, ex segretario della Juventus ora alla Roma, è stata approfondita la questione Paratici e delle scritture private di riacquisto per alcuni giocatori, come Mandragora, Orsolini e Cerri, non depositati in Lega. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’ex segretario inguaia Paratici: “Voleva ostacolare i club”

«Perché altrimenti non si poteva registrare la plusvalenza». Documenti raccolti in una cartellina che Lombardo portava sempre con sé «anche a casa»:

“Paratici aveva smania di onnipotenza, voleva comprare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre. Il presidente Agnelli era molto coinvolto”.