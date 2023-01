Come giudicare la prestazione dell’arbitro Ayroldi in Cremonese Juve? La Gazzetta dello Sport propone la sua personale moviola.

Moviola Cremonese Juve

Proteste della Cremonese al 21’ dopo un gol annullato a Dessers (Ayroldi fischia prima che il belga calci in porta). Sembra molto leggera la spinta su Danilo da parte dell’attaccante per prendere posizione a centro area; più probabile che l’arbitro abbia sanzionato un gioco pericoloso su Kostic nel momento in cui il belga calcia in porta.