Niente Del Piero nella Juventus, almeno per ora

Niente Alessandro Del Piero nella Juventus, almeno per ora come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Del Piero Juventus, cosa succede

Nel prossimo consiglio d’amministrazione solo profili tecnici e nessun esperto di calcio. E lui non c’è. Per quanto riguarda Del Piero potrebbe essere contattato più avanti, quando la situazione nei processi di giustizia ordinaria e sportiva godranno di una messa a fuoco più precisa. Alex, peraltro, ha fatto sapere di essere attirato da un ruolo operativo e non di mera rappresentanza.