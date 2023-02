Non riuscite a dare il massimo? La risposta di Perin

Il portiere della Juventus Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole riportate da TuttoJuve.

Intervista Perin

Non riuscite a dare il 100% perchè la vostra testa esce spesso da questo campo?

“Spesso non lo so, siamo stati molto continui fino a prima del Mondiale, quando siamo tornati dopo la pausa, anche se abbiamo vinto a Cremona e a Udine, c’era la percezione che non riuscivamo a essere lucidi come eravamo nelle partite precedenti. Dobbiamo essere bravi – e lo siamo stati in questo frangente – ad unirci nelle crisi, abbiamo passato un periodi di crisi, sia i più esperti, sia i giovani che ci danno tanta freschezza, e stiamo cercando di compattare questo gruppo, perchè per come lavora settimanalmente merita tanto. Dobbiamo prendere quanto di buono fatto oggi e continuare su questa strada”