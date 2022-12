Nuovo ruolo per Allegri nella Juventus, ecco quale

Nel nuovo consiglio di amministrazione della Juventus non sono previste subito figure legate direttamente al mondo del calcio o al passato del club. L’area sportiva farà sempre di più riferimento a Massimiliano Allegri. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Nuovo ruolo per Allegri

L’allenatore diventerà una sorta di manager all’inglese, ma dovendosi comunque interfacciare con Scanavino, che di fatto gestirà il portafoglio del club per conto degli azionisti. Allegri avrà maggior voce in capitolo sulla gestione delle risorse e sul mercato, sebbene appaia chiaro come i cordoni della borsa non saranno particolarmente larghi in questa fase, a cominciare dalla sessione di gennaio.