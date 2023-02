Senza Locatelli squalificato, con Miretti in infermeria, contro il Torino Allegri pare obbligato a mettere in campo titolare a centrocampo Leandro Paredes. Ne parla Tuttosport.

Paredes titolare nel derby? L’idea di Allegri

Paredes ha esperienza da vendere per questo tipo di sfide, ma finora in maglia bianconera ha fortemente deluso. Voluto in estate da Allegri, ha disatteso tutte le aspettative. Nel derby avrebbe l’ennesima occasione per dimostrare il suo valore: non è scarso, ma a Torino non si è mai messo in evidenza pur avendo tutte le credenziali per diventare il cervello della manovra bianconera.