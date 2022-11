“Ritorno Conte? Se ne parlava con Agnelli”, annuncio choc

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuta Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio FIFA. Si parla di Juventus e del ritorno di Antonio Conte in panchina.

Intervista Christillin su Conte e Agnelli

“La Juventus i giovani li ha messi in campo nell’ultima partita, quella di sabato scorso con il Lecce, forse più per obbligo che per convinzione e hanno dimostrato cosa sanno fare. Fagioli, Miretti e lo stesso Kean possono diventare la linea strutturale del club.

Bisogna far giocare questi giovani, si deve avere il coraggio di mandarli in campo.

La Juventus, per ragioni diverse, deve fare una cura durissima di rimessa in sesto di tutti i pezzi che non funzionano e sono tanti. La stessa società deve rimettersi a marciare nella giusta direzione.

Con Agnelli, ieri sera, si chiacchierava di un ritorno di Conte che non ha ancora firmato con il Tottenham. Giuntoli è bravissimo ma non darei mai consigli al presidente Agnelli.”