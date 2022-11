“La Juve non ci ha capito nulla in estate”, attacco al club

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, per parlare della Juve.

Attacco alla Juve

“Fagioli ha siglato un bel gol, anche se fino a qualche giorno fa sembrava un desaparecidos. È un buon giocatore, ma non può essere paragonato a Kvara. A Lecce i bianconeri hanno rischiato e non hanno disputate una grande partita. Sfruttare il potenziale dei giovani talenti della squadra dimostra le decisioni sbagliate di Allegri sul mercato. Il club è tenuto in piedi da Under 23 o 2003, anche se si tratta neppure di giocatori mostruosi… La Juve ha ingaggiato calciatori ormai logorati, la società non ci ha capito granché in estate. Bravi club italiani, si continua a puntare ancora su calciatori ormai logorati…”