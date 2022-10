“Sarri voleva far fuori Bonucci, aveva ragione”, attacco choc

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuta Carolina Morace, allenatore, per parlare della Juve e del capitano Leonardo Bonucci.

Morace su Bonucci

“Ho visto la partita della Juventus ed è stata scandalosa, non c’era nulla di organizzato, è ovvio che i giocatori vanno in confusione. In questi anni, Allegri non si è aggiornato, questo è quello che si vede e da qui il fallimento della Juventus. Ad un certo punto, la Juve non è stata più in mano alla società, ma a Chiellini e Bonucci: Sarri voleva farli fuori ed aveva ragione perché hanno fatto il loro tempo”