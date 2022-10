Direttamente sulle pagine del “Corriere della Sera”, l’editorialista Mario Sconcerti ha commentato così Milan-Juventus giocata ieri a San Siro.

Sconcerti stronca la Juve

“Sotto numero in mezzo al campo, con forti difficoltà a costruire gioco, la Juve dei due centravanti si è spenta rapidamente quasi mai entrando in partita. A Monza giocò male, a San Siro non ha giocato. Né ha saputo mettere agonismo. (…) La cancellazione della Juve è avvenuta in modo ordinato, insistente, naturale”