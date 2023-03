Staffetta Chiesa-Di Maria? Sentite cosa ha detto Allegri!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Ci sarà staffetta fra Chiesa e Di Maria?

“Magari stanno fuori tutti e due, non lo so, vedrò oggi in allenamento perché avendo Kean squalificato e Milik assente non ho cambi. Ho Soulé ma di prime punte ho solamente Vlahovic. Dovrò valutare oggi in allenamento. Ma l’importante è fare una partita giusta. Per noi è una partita molto importante e quindi bisogna fare una bella prestazione”.