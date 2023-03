Bene ma non benissimo, dunque per la Juventus questo sorteggio di Europa League. I bianconeri affronteranno lo Sporting Lisbona, squadra che ha eliminato l’Arsenal agli ottavi, ai quarti di Europa League.

UFFICIALE – Europa League, l’avversario della Juventus

In caso di semifinale, per la Juve, l’ostacolo potrebbe essere ancora più duro, visto che la squadra di Allegri potrebbe trovarsi contro il Manchester United, che, ai quarti, sfiderà il Siviglia. E’ andata meglio alla Roma, che sfiderà il Feyenoord ai quarti, e la vincente di Leverkusen-U.St.Gilloise in semifinale. Possibile una finale tutta italiana a Budapest.

Juventus e Sporting si sono affrontate solo nella fase a gironi di Champions League 2017/18, con i bianconeri vincitori a Torino per 2-1 a Torino prima dell’1-1 a Lisbona.

Quarti di finale

Andata: 13 aprile

Manchester United – Sevilla

Juventus – Sporting CP

Bayer Leverkusen – Union SG

Feyenoord – Roma

Ritorno: 20 aprile

Sevilla – Man United

Sporting CP – Juventus

Union SG – Leverkusen

Roma – Feyenoord

Semifinali

Juventus/Sporting CP – Man United/Sevilla

Feyenoord/Roma – Leverkusen/Union SG