Dopo il sorteggio di Europa League, il dirigente della Juventus Gianluca Pessotto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Juventus Pessotto Europa League

“L’importanza dei campioni? I campioni non solo solo sul campo, il loro carisma serve a tutte le squadre, aiutano anche ai giocatori più operai a sentire di più le competizioni. Di Maria è molto importante per la Juventus, come Pogba, Chiesa, quindi il loro carisma, la loro capacità di trasmettere l’importanza dei match aiuta tutti al 100%”