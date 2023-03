Che errore non deve fare la Juve? L’annuncio di Allegri

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Che errore non deve fare la Juve?

“Dobbiamo giocare una partita dove dobbiamo fare gol, perchè difendere lo 0-0 è difficile, loro sono bravi sulle palle indirette, servirà grande ordine e cento minuti di concentrazione e se dovessimo andare sotto c’è sempre tempo per recuperare. Di Maria ha saltato vari allenamenti ma il test oggi è andato bene, non vuol dire che può avere tanti minuti nelle gambe, c’è però il rischio che si perda per 40 giorni visto che è già successo a settembre. Domani è una partita importante ma ne abbiamo tante altre davanti a noi”