Conferenza stampa Allegri, leggete cosa ha detto il mister

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Qualche settimana fa aveva detto che andare in Champions -15 varrebbe come la vittoria del campionato. Vale lo stesso anche per la vittoria dell’Europa League?

“Facciamo un passo alla volta. Arriviamo ai quarti, poi chiudiamo domenica sera con Juventus-Inter che è il derby d’Italia. Poi dovremo riposare, dal 2 aprile fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in Europa League serve a riempire il calendario: ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno”