Vlahovic che fai? Ancora tormentato dall’infortunio

Nei programmi di Allegri Arsenal-Juve doveva essere un passaggio per collaudare Chiesa e Pogba, al contrario gli obiettivi dell’amichevole sono gioco forza cambiati. Mancherà anche Dusan Vlahovic, racconta il Corriere dello Sport.

Vlahovic ancora ko

Si fa più presto, infatti, a dire chi ci sarà, tanto è lungo l’elenco degli indisponibili. Sul bomber Vlahovic c’è un grosso punto interrogativo: la pubalgia continua a tormentarlo e dovrà seguire ancora per qualche giorno un programma personalizzato, nella speranza di essere pronto per il 4 gennaio per la Cremonese.