Vlahovic gioca titolare? Allegri dà un indizio

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Vlahovic alla vigilia della gara contro la Salernitana in conferenza stampa. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Vlahovic

Vlahovic può giocare? Può esserci un cambio modulo?

“Cambio di sistema è difficile, credo di no. Dusan fisicamente sta molto bene, è più leggero e dinamico e spero che domani faccia gol. In questo momento lasciare fuori Kean mi rimane molto difficile, è cresciuto dal punto di vista mentale, è molto più responsabile e tecnico. Sta diventando, non è ancora al 100%, un giocatore importante. Sono contento, è cambiato rispetto all’anno scorso e lasciarlo fuori mi dispiace molto. Se Dusan ha bisogno di giocare? Non faccio giocare i giocatori perché hanno bisogno di giocare, ma per vincere le partite: non è mai stato così fisicamente come ora, neanche quando è arrivato dalla Fiorentina. Ha una corsa più leggera, ha bisogno di far gol come tutte le punte”.