Vlahovic non gioca, arriva l’annuncio di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato di Vlahovic in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce.

Allegri su Vlahovic

Che giocatori avrà a disposizione?

“Vlahovic non ha recuperato per questo dolore all’adduttore/pube. Locatelli non è a disposizione per motivi personali. Più tutti gli altri che sapete. Abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita di domani contro una squadra organizzata con giocatori molto veloci. Giocare a Lecce non è mai semplice perchè sono partite sempre complicate. La rabbia per l’eliminazione in Champions dobbiamo portarcela avanti per tutto il campionato”