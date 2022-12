Vlahovic e Pogba, annuncio di Allegri sul loro ritorno

Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei colleghi di Dazn. Ecco le parole del tecnico della Juventus su Vlahovic e Pogba.

Allegri su Vlahovic e Pogba

Vuole fare un punto sugli infortunati? In particolare Vlahovic e Pogba…

“Pogba l’ho già detto, oggi credo abbia fatto il secondo giorno di corsa, quindi vediamo: il ginocchio sta rispondendo bene, però siamo solamente al secondo giorno. Per quanto riguarda Vlahovic, sta continuando con le sue terapie per cercare di togliere questo dolore e vedremo di averlo al più presto possibile. Cuadrado il 27 ricomincerà a correre, quindi credo che ai primi di gennaio potrà essere a disposizione. Bonucci sicuramente no, Rientrerà credo Chiesa. De Sciglio è un punto interrogativo, però rientreranno Danilo e Alex Sandro, quindi il 27 saremo un buon gruppo”