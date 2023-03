“Vlahovic se fa questo finisce nei guai”, l’accusa

Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Juventus e parla di Vlahovic. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.

Intervista Szczesny Vlahovic

Ti ricordi il cucchiaio di Vlahovic?

“Questo è troppo. Quello è il momento in cui non avremmo dovuto prenderlo. La sua carriera alla Juve sarebbe dovuta finire qui. Lo ricordo ma andiamo oltre. C’è una storia dietro questo rigore. Analizziamo tutto prima della partita, io dicevo che non avrebbe avuto il coraggio di tirare centrale in un Fiorentina-Juve, avrebbe tirato così o alla mia sinistra… Mi sono buttato a sinistra e lui ha fatto così. Ne parlate mai fra di voi? Sì, me lo ricorda ogni giorno. In allenamento non lo fa sa perché se lo fa finisce nei guai. Non ci riprova. Se lo fa in partita non mi interessa, è irrispettoso, ma è un gol. Se lo fa in allenamento, meglio di no, non ci prova nemmeno. Lo fa con Pinso e lui si arrabbia”