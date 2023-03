In Premier – e non solo lì – tengono le antenne dritte su Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus. Potrebbe andare via? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Szczesny via dalla Juventus?

Potrebbe essere il polacco a valutare una esperienza nuova, soprattutto in caso di Juve fuori dalle Coppe europee. Alla Continassa per il momento non hanno registrato segnali d’addio, ma sono consapevoli dei rischi (a partire da quello del Tottenham).